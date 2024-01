Morreu Norman Jewison, realizador de "In the Heat of the Night" e "Moonstruck"

O realizador canadiano Norman Jewison, conhecido pelos filmes "In the Heat of the Night" e "Moonstruck", morreu aos 97 anos, revelaram esta segunda-feira vários meios de comunicação norte-americanos.

Jewison, que ao longo da sua carreira foi nomeado três vezes para o Óscar de melhor realizador, morreu no sábado na sua residência em Los Angeles, segundo o Hollywood Reporter, que cita o seu agente, Jeff Sanderson.

A carreira de Jewison também inclui títulos como "The Thomas Crown Affair" e musicais como "Fiddler on the Roof" e "Jesus Christ Superstar".

"Moonstruck" e "Fiddler on the Roof" renderam-lhe quatro indicações para um Óscar em 1988 e 1972, respetivamente, por melhor filme e melhor realizador.

Jewison foi indicado outras três vezes: de melhor filme por "A Soldier"s Story", de 1985 e por "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming", de 1967, e de melhor realizador "In the Heat of the Night", de 1968, que conquistou o Óscar de melhor filme.

No total, os seus filmes receberam 46 indicações e 12 Óscares.

Chegou a Hollywood na década de 1960, depois de ter triunfado na televisão britânica, canadiana e americana, como recordou hoje a revista Variety.

A comédia "40 Pounds of Trouble", com Tony Curtis, marcou a sua entrada em Hollywood e os seus bons resultados de bilheteira fizeram-no assinar um contrato de sete anos com a Universal, de onde saíram obras como "The Thrill of It All", com Doris Day.

Norman Jewison nunca abandonou completamente a televisão e foi produtor executivo, por exemplo, do programa semanal de variedades de Judy Garland, "The Judy Garland Show".

Em 1999 também ganhou o Prémio Irving Thalberg da Academia norte-americana.

"A única coisa que realmente lamento em ganhar este prémio é que não é como o Nobel ou o Pulitzer. Não inclui dinheiro", brincou o realizador na altura, no seu discurso de agradecimento.