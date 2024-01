Joana Marques traz-nos de volta o casal mais marcante de "Casados no Paraíso"

Elsa e Nuno, casal do reality show Casados no Paraíso, continuam juntos, e na companhia de Júlia Pinheiro falaram da sua história e dos benefícios de um casamento combinado:

"É isso. A maior parte das pessoas não sabe. Devíamos voltar ao sistema de casamentos arranjados. As famílias decidem com quem devem os filhos casar. É mais seguro, já que as pessoas tomam sempre péssimas decisões. Basta ver que na época em que os casamentos eram combinados, as pessoas não se separavam como agora."



Partilharam também com o público o papel que o Espírito Santo, o chouriço e a flauta do Nuno tiveram no momento em que se estavam a conhecer:

"Não é nada disso que estás a pensar, Ana. A tua cabeça é tão suja como a da Júlia Pinheiro, é incrível. Deve ser da idade, suas gaiteiras. O chouriço é uma almofada daquelas da cama, estilo travesseiro. E aviso-te já, Ana Galvão, antes que comeces com as tuas coisas, que quando a Júlia Pinheiro diz “estou a ver um instrumento ali em cima”, refere-se a um instrumento musical. Não é nada disso que estás a pensar. E quando fala da flauta do Nuno, é mesmo isso. Uma flauta de bisel."