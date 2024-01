Joana Marques aprende boas maneiras com Bárbara Norton de Matos

O tema é pouco discutido e por isso Joana Marques achou que valia a pena trazê-lo ao Extremamente Desagradável, pela mão de dois investigadores do tema, Wuant e Bárbara Norton de Matos. Wuant partilha connosco as suas opiniões, ou segundo ele, factos, e pede respeito pelas vítimas do humor:

"Eu nunca imaginei viver o suficiente para assistir a um vídeo de um ex-residente da famosa casa dos youtubers, a exigir respeito! Numa altura em que tantas tradições começam a desaparecer, é bom ver que podemos contar com o Wuant para dar continuidade àquela do “respeitinho é muito bonito”"

Bárbara Norton de Matos, comentadora do programa "Passadeira Vermelha", assume não gostar de Joana Marques e considera pouco digno ter como atividade profissional comentar a vida dos outros:

"Ouça, Bárbara, vou-lhe ser o mais sincera possível, acho que isto é o tipo de crítica de humor que nos fazia falta. Graças a Deus que a menina apareceu. Agora podemos fazer um ranking de humoristas, que vai do último lugar, para os malcriadões, tipo aquele muito grosseiro, do norte, o Fernando Rocha, e Joana Marques, que é uma ordinarona, até ao primeiro, que como já disse é o Herman, não só por ele ter pilhas de graça, mas sobretudo por ter um nome estrangeiro, que é uma coisa com imenso cachet, dá-lhe imensa pinta, tá a ver?