Netflix e Carrefour propõem subscrição com 10% desconto em compras

A Netflix e o Carrefour iniciaram um projeto-piloto que permite aos clientes em Bordéus e Rouen, em França, obter, em simultâneo, uma subscrição do canal e descontos em compras no retalhista francês.

Segundo o jornal online americano Bloomberg, que cita um comunicado conjunto das empresas, no âmbito desta parceria, os clientes obtêm uma subscrição-padrão da Netflix suportada por anúncios por 5,99euros por mês, em simultâneo com um desconto de 10% em produtos de supermercado da marca Carrefour e envio gratuito para encomendas superiores a 60 euros.

Com o programa Carrefour Plus, a Netflix espera alargar a sua base de assinantes e aumentar as suas receitas.

Por enquanto, a subscrição está apenas disponível para aquelas duas cidades francesas, mas o objetivo é alargar o programa a todo o país até ao final de 2004.

A parceria representa uma tentativa estratégica da Netflix de diversificar a sua oferta de subscrições e marca o início da colaboração com retalhistas de grande dimensão.

Segundo o diretor-comercial da Netflix, Laurent Uguen, “com esta parceria, esperamos tornar as nossas séries, filmes e jogos ainda mais acessíveis a novas audiências”.

Para a diretora-executiva de marketing global, clientes, marcas e marcas próprias do Grupo Carrefour, “com o programa Carrefour Plus, queremos ajudar os nossos clientes a não terem de escolher entre o entretenimento e a alimentação.”

“Isto reflete o nosso desejo de criar a preferência pelo Carrefour”, acrescentou Caroline Dassié.

Os residentes nas áreas de Rouen e Bordéus podem inscrever-se no programa Carrefour Plus no sítio Web Carrefour.fr ou nas 108 lojas participantes.