​Google admite que modo “incógnito” mantém recolha de dados

A Google admite que mesmo no modo “incógnito” há dados dos utilizadores que são recolhidos e já está a mudar a informação que disponibiliza aos internautas.



A informação é avançada pela imprensa internacional da especialidade.

A mudança surge depois da gigante tecnológica ter sido alvo de um processo judicial nos Estados Unidos. O processo remonta a 2020. Os queixosos argumentavam que a tecnológica transmitia uma falsa sensação de segurança e reclamavam uma indemnização de cinco milhões de dólares.

No fim de 2023, as duas partes chegaram a acordo, cujos termos não são conhecidos, e agora a Google está a alterar a informação que presta aos utilizadores.

No Chrome Canary quando se abre uma janela em modo “incógnito” lê-se agora que “outros utilizadores deste aparelho não vão conseguir ver a sua atividade, por isso pode navegar de forma mais privada”. Depois, acrescentam que “isto não muda a forma como os dados são recolhidos pelos websites que visitar e pelos serviços que usam, incluindo a Google”.

O Chrome Canary é uma versão experimental do browser e é previsível que a mudança do aviso sobre o modo “incógnito” venha a ser atualizado em breve no Chrome utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo.