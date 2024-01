Joana Marques dá-nos uma aula completamente gratuita sobre Fred Canto e Castro

Regressamos ao "lugar do cringe" no episódio de hoje, ao "Cristina Talks" na Altice Arena, com a análise da prestação do orador motivacional Fred Canto e Castro, que recentemente teve a necessidade de contratar uma assistente pessoal:

"Gosto que o Fred diz que ela não tinha experiência nenhuma nisto. Nisto o quê? Ir-lhe comprar suplementos? Como é que se ganha experiência nisso? Estágio de três horas a comparar creatinas no site da Prozis? Outra questão que me atormenta é haver mais de 100 pessoas a quererem ser assistentes pessoais do Fred. Realmente o desemprego está descontrolado..."

Fred aproveitou a ocasião para vender o seu curso da escola da vida, ou "Life MBA", às 10,000 pessoas presentes na sala:

"Percebi bem? Fred acaba de comparar o seu Life MBA, descrito no site como “um MBA para elevares as tuas finanças e o teu lifestyle”, com o curso que fez na Universidade Nova? Como quem diz: o nosso tem mais gente, por isso digam-me agora qual é que é melhor. Digo-vos mais o Life MBA do Fred é até melhor que o curso de medicina da Nova Medical School, que só tem 231 alunos."