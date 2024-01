"Oppenheimer" domina noite dos Critics Choice Awards com oito estatuetas

"The Bear" foi a Melhor Série de Comédia, com Jeremy Allen White a ganhar o prémio de Melhor Ator, Ayo Edebiri o de Melhor Atriz e Ebon Moss-Bachrach o de Melhor Ator Secundário. "Rixa" foi a Melhor Minissérie, dando também a Ali Wong e Steven Yeun as estatuetas nesta categoria.

Numa noite cheia de estrelas, Harrison Ford foi homenageado com o prémio carreira e mostrou-se visivelmente emocionado no discurso de aceitação. America Ferrera recebeu o prémio "See Her", que distingue atrizes pelo trabalho que fazem em torno da equidade e inclusão.

Ferrera, que estava nomeada pelo papel em "Barbie", falou da necessidade de desmontar os preconceitos enraizados e trazer ao de cima personagens latinas com várias camadas e complexidades. "Todos somos dignos de ser vistos", afirmou.

A atriz também agradeceu a Margot Robbie por ter visto o valor da Barbie e a Greta Gerwig por ter destruído barreiras.

"Obrigada, Greta, por provares que as histórias de mulheres não têm dificuldade em atingir grandeza cinematográfica e fazer história nas bilheteiras", salientou Ferrara. "Contar histórias descaradamente femininas não diminui o vosso poder. Expande-o", disse.