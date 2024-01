Cristina Ferreira voltou à Altice Arena e Joana Marques foi, claro

Joana Marques voltou a marcar presença no regresso do "Cristina Talks" à Altice Arena e ficou impressionada com o talento de Cristina Ferreira para o improviso:

"Aquilo na verdade é um espectáculo de improviso, devia mudar de nome, de Cristina Talks para Cristina à La Carte. Portanto no Altice Arena as únicas pessoas que pensaram nas coisas com antecedência estavam na plateia. Alguns vieram do norte, outros do Luxemburgo ou da Suíça... planearam mais que os oradores."

Há que reconhecer que não é para qualquer um preparar um espetáculo em 48h e convidar oradores na véspera:

"Pois não. De facto não engana nessa parte, engana só quando vende bilhetes a 25 euros para uma coisa que era suposto ter pés e cabeça, e acaba por ser só um desfile de malta que estava disponível para dar lá um saltinho. Aqui é que se vê que a Cristina é grande. Trata um Altice Arena como eu trato um jantar combinado à pressa lá em casa. Mando mensagem a uns quantos amigos e quem puder aparece e traz vinho."