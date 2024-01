Valter Hugo Mãe: “O amor de uma mãe poderá ser apenas comparável ao tamanho do amor de Deus”

Confio muito mais…enfim, confio, é muito forte, mas estou mais predisposto a confiar no que possa ser visto por uma criança, do que aquilo que talvez um adulto me venha tentar dizer ou convencer.

A minha experiência pessoal traz-me a convicção de que me aconteceu um milagre quando eu era criança e, por isso, viverei sempre com isso. Tenho um pouco, talvez por isso mesmo, esta ideia de que as crianças estão mais expostas a um possível absoluto, ou qualquer coisa que extravasa o puramente racional, ou a racionalidade de que somos capazes.

Dedico o livro. É uma senhora crente, católica, com muita fé e que eu acho que, na experiência da minha vida inteira, é talvez a pessoa que eu tenha visto com uma fé mais limpa, de uma lisura na maneira como acredita e como espera uma resposta da transcendência e do divino que me comove muito. Quisera eu que todos nós pudéssemos atingir um estado, diria viver numa graça como aquela que ela vive. Estes dois irmãos são ficção, nunca existiram, são inventados.

Eu queria muito montar uma história passada no Campanário, na ilha da Madeira e que me é inspirada um pouco pela energia da senhora Luísa Reis Abreu, a Luisinha do Guerra que entra no livro.

Considerando que o espaço da ilha “redobra as pessoas”, Valter Hugo Mãe inspirou-se em histórias reais da Madeira. “A angústia que podemos associar à vida de um ilhéu, tem muito que ver com esta bravura de precisar de resistir num lugar onde, ao mesmo tempo tudo é pouco, mas o pouco é tão intenso que se pode tornar insuportável”, refere.

Em entrevista ao Ensaio Geral , da Renascença , Valter Hugo Mãe explica que este novo livro, passado na ilha da Madeira encerra uma tetralogia de livros dedicados a ilhas, irmãos e ausências. No centro da ação está a vida de dois irmãos, Pouquinho e Felicíssimo, mas o livro que Valter Hugo Mãe dedica à sua mãe é sobretudo um hino ao amor incondicional das mães, “apenas comparável ao tamanho do amor de Deus”, diz o autor.

Voltou a colocar a ilha como cenário de um livro. O que é que tem de tão interessante em termos literários para si esse lugar confinado?

Este livro encerra uma tetralogia sobre ilhas, de tramas passadas em ilhas e até, de alguma forma, me frustra, porque tenho a sensação de que poderia passar o resto da vida a escrever sobre ilhas.

Há mais ilhas?

Há mais ilhas.

O cenário da ilha, de facto, apela-me. É uma espécie de espaço que redobra as pessoas.

Redobra as pessoas no sentido de as tornar mais isoladas, mas ao mesmo tempo, também numa espécie de “super” vizinhança. O ilhéu está tão à distância, como de repente fica encurralado com o seu próprio vizinho.

É tudo mais intenso?

É. As coisas valem um pouco em dobro, e acontecem numa relação à qual não se consegue fugir. Não há como diluir as relações no espaço de uma ilha, como fazemos eventualmente no continente.

Isso é muito interessante, porque gera um indivíduo que ao mesmo tempo sofre da lonjura, de distância e iminentemente de solidão. Mas não é uma solidão propriamente efetiva, é uma solidão onde eventualmente a companhia é uma demasia.

A companhia que existe tem uma espécie de categoria do exagero, do foro do extremo e, por isso, a mim fascinam-me estas pessoas.

A angústia que podemos associar à vida de um ilhéu tem muito que ver com esta bravura de precisar de resistir num lugar onde, ao mesmo tempo tudo é pouco, mas o pouco que existe é tão intenso que se pode tornar insuportável.

E a Madeira tem esses ingredientes?

Sim, sobretudo fora do cosmopolitismo do Funchal. No Funchal há uma sensação de capital, a passagem dos turistas, daquela população flutuante, inunda e transforma a cidade constantemente.

Contudo, quando chegamos a lugares como, por exemplo o Campanário, na Ribeira Brava, as coisas são diferentes e distintas

A vida no Campanário é mais genuína?

Mais conservada. Talvez, mais genuínas com radicais que se vão perdendo muito mais lentamente. As mesclas, as misturas, as contaminações são bastante mais lentas e, por isso, as pessoas, maturam os seus modos de uma forma mais profunda.