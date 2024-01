Joana Marques apresenta-nos Francisco Sá Pena, dono de uma clínica de... procedimentos

Hoje conhecemos Francisco Sá Pena, herdeiro e empreendedor, que em entrevista no podcast Vulneravelmente Falando de Lara Moniz, partilha connosco o seu percurso de vida particular:

"Francisco diz que passou a vida toda a ouvir que tem cara de herdeiro. Que coisa tão específica, não é? Será uma nova forma, menos agressiva, de chamar parasita a alguém? Tipo, não fazes nenhum, tens cara de herdeiro! A Lara parece fazer bullying invertido. São os insultos do recreio da escola mas ao contrário. Em vez de “cheiras a chulé”, temos “cheiras a Carolina Herrera!”, em vez de “tens cara de parvo”, temos “tens cara de barco...” e não é um barco qualquer, é um barco ancorado na marina de Saint Tropez!"

Um percurso de vida admirável porque tudo o que tem na vida, Francisco conseguiu alcançar apesar das suas circunstâncias sociais:

"Eu podia ter-me aproveitado dos meus pais, e não me aproveitei! Palmas para mim, que resisti a usar o poderosíssimo nome da minha família. Os famosos Sá Gomes da política portuguesa. António Sá Gomes, antigo ministro da educação, Marta Sá Gomes, que foi secretária de estado e, claro, Manuel Sá Gomes, que era ministro da saúde no governo de Sá Carneiro. Aliás foi um governo muito peculiar porque era composto apenas por gente com apelido Sá. Sá Carneiro, Sá Gomes, Sá da Costa, Sá Morais... Estava a ver quão longe conseguia levar esta mentira. É que eu só conheço os Gomes de Sá, menos influentes na política, mas muito fortes ao nível do bacalhau."