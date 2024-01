"Back to Black". Divulgado primeiro "trailer" do filme biográfico de Amy Winehouse

Foi divulgado o primeiro trailer do filme biográfico de Amy Winehouse, que retrata o percurso da cantora até à fama, a vida em Londres e os obstáculos pessoais marcados pelas drogas e o álcool.

Com o nome de um dos maiores sucessos musicais da cantora, "Back to Black", o filme é protagonizado por Marisa Abela e realização de Sam Taylor-Johnson, a mesma realizadora de "As Cinquenta Sombras de Grey".

“Eu não escrevo músicas para ser famosa, eu escrevo músicas porque não sei o que faria se não o fizesse", diz Abela como Winehouse no trailer.