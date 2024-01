"Oppenheimer" parte como favorito nas nomeações aos prémios SAG

Com um peso bastante significativo nas nomeações também está "Assassinos da Lua das Flores", com as nomeações de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e a favorita na categoria de "Melhor Atriz" Lily Gladstone.

No plano das séries, a favorita, com cinco nomeações no total, é a última temporada de "Succession".

Com quatro nomeações, "Ted Lasso", "The Bear" e "The Last of Us" serão os grandes rivais na gala.

Os prémios SAG vão ser atribuídos a 24 de fevereiro e terão transmissão na Netflix, como em anos anteriores. Não se sabe se a cerimónia poderá ser vista na versão da plataforma de streaming em Portugal.

Este ano será marcado pela greve dos atores norte-americanos e o novo acordo alcançado com os produtores de Hollywood.