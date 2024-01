Joana Marques tenta avaliar a extensão das lesões de Numeiro, a nível cerebral

Chegou hoje ao final a trilogia dedicada ao combate de Numeiro, com uma entrevista realizada posteriormente, em que percebemos que as lesões que sofreu podem ter agravado algumas dificuldades cognitivas pelo qual já era conhecido:

"Quão boçal tem de ser aquilo que estás a dizer para Miguel Milhão considerar chunga?! É como diz o ditado: depois de mim virá quem de mim bom fará. Ao pé de Numeiro, o fundador da Prozis parece um filósofo. Mas para o Numeiro, carros e mulheres são mesmo semelhantes. Imagino-o a lavar a “esposa” ao fim de semana no Elefante Azul. Sim porque ele estima as mulheres. Quer tê-las sempre num brinquinho. Até para fazer inveja aos outros."

O aspeto exterior de Numeiro pode estar um pouco diferente do que estamos habituados, já o interior continua igual ao de antigamente:

"Ahhhh!! Que sorte que têm as mulheres! Se forem simpáticas, bonitas, como bons valores e bons costumes, ou seja, finalista do concurso mulher ideal em 1972, podem ter a chance de um homem rico pegar nelas! Por isso já sabem, meninas, esforcem-se mais que com esse ar desmazelado não vão longe. Uma pessoa olha para vocês e vê logo que não têm bons costumes."