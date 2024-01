Joana Marques traz-nos o combate de Numeiro e toda a cerimónia que o antecedeu

Regressamos hoje ao combate de Numeiro com um lutador da Bulgária no Campo Pequeno para recordar "aquilo", um grande evento que teve direito a apresentadores ao nível do mesmo:



"A apresentar “isto”. Deviam fazer assim nos Óscares. Olá, eu sou o Chris Rock e é uma honra pra mim estar aqui a apresentar... isto. Mas também percebo a dificuldade do Francisco em descrever aquele evento... é que aquilo era tudo e mais alguma coisa: humor, música, dança, luta de anões... só uma destas é que é inventada. E infelizmente não é a luta de anões."



Como excelentes profissionais que são, rapidamente se adaptaram à elevação que um acontecimento deste género exige:

"Gosto destes profissionais versáteis, que conseguem adaptar-se rapidamente ao ambiente. É para apresentar uma reunião de quadros de uma farmacêutica? Dizem: “vamos agora interromper os trabalhos para um coffee break e já voltamos”. É para apresentar o combate do Numeiro? “Vou ali arrear o calhau e já volto!”"