​Série “Berlim” conta com tema de Rodrigo Leão

O tema “Pasión”, editado originalmente no ano 2000 no álbum Alma Mater, do músico e compositor Rodrigo Leão, foi um das músicas escolhidas para a banda sonora da série “Berlim”, spin-off de La Casa de Papel.



Esta série tem sido um fenómeno de audiências desde que estreou, no final do ano passado, e agora ocupa o segundo lugar no top dos mais vistos da séries Netflix.

Rodrigo Leão, nascido em Lisboa, em 1964, foi cofundador da banda Sétima Legião em 1982 e três anos mais tarde, em conjunto com Pedro Ayres Magalhães e Gabriel Gomes, criou os Madredeus.

Relembra-se também que, o fim do ano passado, Rodrigo Leão anunciou que iria revisitar o álbum "Cinema" em dois espetáculos em 2024, no Coliseu do Porto, a 27 de junho, e no Coliseu de Lisboa.



Editado em 2004, o álbum será revisitado passados vinte anos, recordando um trabalho em que se fez rodear de nomes de referência internacionais como Rosa Passos, Beth Gibbons dos Portishead, Ryuichi Sakamoto, e também nacionais como Sónia Tavares dos Gift, entre outros.