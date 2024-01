Morreu David Soul, estrela de "Starsky & Hutch”

O ator David Soul, conhecido pelo papel de Hutch na série televisiva “Starsky & Hutch”, morreu aos 80 anos.

A notícia foi avançada pela sua mulher, Helen Snell, que indicou que o ator morreu esta quinta-feira, "depois de uma valente batalha pela vida na companhia amorosa da família".

"Ele partilhou muitos dons extraordinários no mundo como ator, cantor, contador de histórias, artista criativo e amigo querido", afirmou.

O ator nascido nos EUA era mais conhecido pelo seu papel de detetive Kenneth "Hutch" Hutchinson na clássica série dos anos 70 “Starsky & Hutch”.

Ben Stiller, que fez o papel de Starsky, no “remake” prestou homenagem a Soul publicando um clip da série de televisão original no X, antigo Twitter, com a mensagem: "Definindo o estilo dos anos 70. Descansa em paz x".

Soul ficou também conhecido pelos seus papéis em “Here Come The Brides”, “Magnum Force”, “The Yellow Rose” e “Salem's Lot”, tendo ainda participado em vários programas de televisão britânicos, entre os quais “Little Britain”.

Stephen King, que escreveu o romance de terror que deu origem a “Salem's Lot”, também lamentou a morte de Soul.

David Soul nasceu em Chicago a 28 de agosto de 1943, com o nome de David Solberg, e passou a sua infância entre o Dakota do Sul e Berlim após a Segunda Guerra Mundial.

Começou a sua carreira de ator como o agente John Davis no filme “Magnum Force”, um policial de Clint Eastwood, sobre o inspetor Harold Callahan.

Além da carreira como ator, o norte-americano dedicou-se à música, lançando quatro álbuns de baladas de soft rock no final da década de 1970. Temas como "Don't Give Up on Us" e "Silver Lady", que conquistaram os tops no Reino Unido.