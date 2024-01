Joana Marques não consegue parar de responder "sim" à Dra. Maria Helena

Joana Marques continua a seguir as dicas da Dra. Maria Helena para uma vida de abundância e hoje descobriu as propriedades terapêuticas do alecrim, comprovadas cientificamente, que tem "uma substância qualquer" eficaz contra a depressão:

"Isto é verdade, encontrei um ensaio sobre isto, que vou passar a citar: “o alecrim, cujo nome cientitico é rosmarinus officinales”, é conhecido pelas suas propriedades terapêuticas, nomeadamente por libertar uma coisa cujo nome cientifico é “substância qualquer”, que faz não sei o quê ao nível do coiso. Eu sinceramente, e mesmo sem perceber nada de ciência, atrevo-me a dizer que o alecrim dá mais tristezas do que alegria. Até há aquela canção do “alecrim, alecrim aos molhos por causa de ti choram os meus olhos”"

O chá de alecrim funciona ainda melhor quando combinado com um "duchinho de sal e água quentinha". Confusos?:

"Quem não, não é? Tania Ribas é a voz de todos nós. A ideia destas dicas da Maria Helena é facilitar-nos a vida mas as dicas são em si mesmas muito complicadas. Uma pessoa a meio perde-se. Já não sabemos se estamos todos nus, saídos do banho, a tomar chá de alecrim, ou se estamos todos vestidos dentro de uma banheira cheia de soro fisiológico."