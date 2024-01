Morreu Glynis Johns, atriz de "Mary Poppins"

Glynis Johns, atriz que ficou conhecida pela interpretação no filme "Mary Poppins", morreu esta quinta-feira.

A atriz britânica, representante da Era Dourada de Hollywood que contracenou com Julie Andrews no filme musical, tinha 100 anos.

Glynis Johns morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos. "É um dia sombrio para Hollywood", disse o agente Mitch Clem.



Ao longo da sua carreira que atravessou seis décadas, Glynis Johns trabalhou em mais de 60 filmes e três dezenas de peças de teatro.

Será para sempre recordada pela sua participação no icónico "Mary Poppins", o musical da Disney, que chegou aos cinemas em 1964.

Em "Mary Poppins", filme que conquistou cinco Óscares, a atriz britânica vestiu a pele da mãe da família Banks e sufragista.

Glynis Johns também venceu um prémio Tony, em 1973, pela interpretação no musical da Broadway "A Little Night Music", em que cantou o tema "Send In The Clowns".