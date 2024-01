Joana Marques estreia a nova temporada de Extremamente Desagradável com a benção da Dra. Maria Helena

O Extremamente Desagradável regressa para mais uma temporada neste início de ano e quem melhor para o fazer que a Dra. Maria Helena com as suas previsões sempre certeiras:

"Resumindo, para quem não apanhou: vamos ter, em Portugal e no mundo, desafios e grandes oportunidades, o que é bom porque dá para tudo. Desafio tanto pode ser uma guerra como o Euro 2024, grandes oportunidades tanto podem ser avanços na inteligência artificial como boas promoções em hotéis com tudo incluído, no México."



Quanto aos Carneiros, devem cuidar de si porque nascem sozinhos, vivem sozinhos e morrem sozinhos:

"Nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho? Fale por si Dra. Maria Helena. Eu nasci com acompanhamento médico, portanto não estava sozinha no bloco de parto, era a minha mãe, eu e mais uma data de malta. Depois, não vivo sozinha, embora às vezes, enfim, preferisse... quanto a morrer sozinha... é provável, porque não tenho feito muitos amigos."