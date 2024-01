The Legendary Tigerman, Manel Cruz e Agir no festival Sons de Vez

The Legendary Tigerman, Manel Cruz, Salvador Sobral e Agir estão entre os artistas que compõem o cartaz da 22.ª edição do festival Sons de Vez, que acontece em Arcos de Valdevez em fevereiro e março.

De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, o Sons de Vez "está de volta à Casa das Artes de Arcos de Valdevez todos os sábados, de 3 de fevereiro a 23 de março, com o melhor do que se faz na música portuguesa da atualidade, numa iniciativa do município arcuense".

A abertura da 22.ª edição, em 3 de fevereiro, fica a cargo de The Legendary Tigerman, que irá apresentar "Zeitgeist", álbum editado em setembro.

Na semana seguinte, em 10 de fevereiro, atuam os Budda Power Blues, que "celebram 20 anos, 12 álbuns editados e trazem o mais recente álbum "Collective", onde o trio passa a sexteto, com a participação de João Andressen (harmónica), João Martins (saxofone) e Rui Pedro Silva (trompete)", e os TT Syndicate, que editam este ano um novo álbum.

A voz de Ornatos Violeta, Pluto e Supernada, Manel Cruz, apresenta-se a solo no dia 17 de fevereiro, dia em que também atua Siricaia.

Em 24 de fevereiro sobem a palco os Bizarra Locomotiva e a dupla NO!ON.

Para março ficam agendados os concertos de Agir, no dia 2, Salvador Sobral, no dia 9, Albaluna e Zeca Medeiros, no dia 16, e Tiago Nacarato e o projeto Vocal Gym Mar, "um conceito de ensino informal da música e da voz aberto à comunidade, criado por Mariangela Demurtas, que se materializa agora em palco", no dia 23.

O programa do Sons de Vez inclui uma exposição de fotografia, no Foyer da Casa das Artes, com os "momentos mais marcantes da edição de 2023 do festival". As imagens expostas são da autoria de Miguel Lobo e Marta Alves.

Os bilhetes para o 22.º Sons de Vez são colocados à venda na semana de cada espetáculo, "via telefone, pelo número da Casa das Artes 258 520 520".

Os bilhetes custam cinco euros, exceto nos dias 3 e 17 de fevereiro e 2 e 9 de março, em que têm um custo de dez euros.