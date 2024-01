Rui Veloso Trio nos 40 anos do festival açoriano Maré de Agosto

A 40.ª edição do festival Maré de Agosto, que vai decorrer nos dias 22, 23 e 24, na Praia Formosa, na ilha de Santa Maria, nos Açores, divulgou esta terça-feira que Rui Veloso Trio é a primeira confirmação do evento.

Em comunicado de imprensa, a Associação Cultural Maré de Agosto, que organiza o certame, refere que em 1988 Rui Veloso foi "um dos grandes nomes da música portuguesa" que pisou o palco da maré "pela primeira vez", tendo regressado, em 2007, para "fazer história e se tornar num dos nomes mais emblemáticos entre as 40 edições do festival".

Este ano o artista atua na última noite da 40.ª edição do festival que decorre de 22 a 24 de agosto, um evento que é "uma referência" no panorama cultural açoriano.

O artista junta-se a Alexandre Manaia e Eduardo Espinho com "música que atravessa gerações para celebrar os 40 anos do Festival Maré de Agosto com um concerto que certamente ficará na memória do nosso público", sublinha a organização.

Desde 1984, o Festival Maré de Agosto já trouxe mais de 250 grupos e de 2000 músicos e já realizou mais de 400 concertos.

Este ano o Festival Maré de Agosto celebra a sua 40.ª edição, que correspondem a "40 anos de história, 40 anos de memórias" de um festival que trouxe "magia" à Praia Formosa de "geração em geração", destaca ainda a Associação.