Ratos Mickey e Minnie originais passam para o domínio público

Contudo, a Disney não deixou de avisar que as versões modernas das suas personagens, como o Rato Mickey, continuam ao abrigo das leis de direitos de autor. "Vamos continuar a proteger os nossos direitos nas nossas versões mais modernas do Mickey Mouse e de outras obras, que continuam sujeitas aos direitos de autor", disse a empresa, citada pela BBC .

A empresa de animação já esteve prestes a perder os direitos sobre os desenhos animados originais por duas vezes, em 1984 e em 2004. Em ambas as ocasiões, o Congresso norte-americano prolongou o prazo na lei em 20 anos.

Há outras obras cujo uso deixa de estar restrito - pelo menos nos Estados Unidos -, como 'O Circo', uma comédia romântica de Charlie Chaplin, e o segundo livro de AA Milne com as histórias do Ursinho Pooh. Os livros 'Orlando', de Virginia Woolf, e 'O Amante de Lady Chatterley', de D.H. Lawrence, também passam a fazer parte do clube de obras sem direitos de autor.