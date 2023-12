Morreu Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia

O antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, morreu esta quarta-feira aos 98 anos, avança a AFP.

"Jacques Delors morreu esta quarta-feira de manhã, na sua casa de Paris, durante o sono", informou a filha do político francês, que também foi ministro das Finanças de França, em nota à agência.

Nascido a 20 de julho de 1925, em Paris, Delors estudou Economia na Sorbonne e juntou-se ao Partido Socialista francês em 1974. Foi eleito deputado europeu em 1979 e presidiu a Comissão Económica e Monetária até 1981. Entre entre 1981 e 1984 passou a ministro das Finanças na presidência de François Mitterrand, tornando-se presidente da Comissão Europeia em janeiro de 1985, cargo que ocupou durante dez anos, até janeiro de 1995.

Delors esteve no cargo durante três mandatos - mais do que qualquer um na mesma posição - e assistiu à entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, que passou a chamar-se União Europeia (UE) em 1993.

Os seus mandatos ficaram também marcados pela assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, que deu origem à UE, e pela criação do mercado único, em 1993, assegurando a livre circulação de pessoas, capitais, mercadorias e serviços na UE, bem como a criação das bases para a introdução do Euro para substituir as moedas nacionais.

Antes de ocupar um cargo europeu, Delors trabalhou no Banco de França entre 1945 a 1962 e foi também membro do gabinete do primeiro-ministro Jacques Chaban-Delmas entre 1969 e 1972.



A sua filha, Martine Aubry, tornou-se na primeira mulher secretária-geral do Partido Socialista francês e ocupa agora o cargo de presidente da Câmara Municipal de Lille.



Delors publicou obras como "Les Indicateurs Sociaux" (1971), "Changer" (1975), "En sortir ou pas" (1985), "Le Nouveau Concert Européen" (1992), "L’Unité d’un Homme" (1994) e "Combats pour l’Europe" (1996).



[em atualização]