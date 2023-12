Lotaria do Natal em Espanha. "El Gordo" vai para o número 88.008

O primeiro prémio da Lotaria do Natal em Espanha, popularmente designado por "El Gordo", saiu esta sexta-feira ao número 88,008.

O número foi vendido, nas suas várias séries, em pontos como Madrid, Jaén, Sevilla, Valencia, Baleares, Murcia, Cáceres, Toledo, Granada e Barcelona.

Uma curiosidade dos sorteio deste ano da maior lotaria do mundo prende-se com o facto de o primeiro prémio ter sido dos mais demorados a "sair". Passava já das 13h00 quando se deu o climax da sessão inciada às 9h00.

As vendas do sorteio de Natal em espanha aumentaram 4,3% e atingiram 3.318 milhões de euros, o que representa mais 4,37 por cento do que em 2021, segundo dados provisórios da Lotaria e Apostas do Estado (LAE).

As vendas cresceram em todas as províncias, embora o crescimento tenha sido maior em Girona (10,27%), Almería (7,91%), A Coruña (7,79%), Teruel (7,18%) e Lugo (7,16%).