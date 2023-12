Empresários de Mafra juntam-se para o restauro de instrumentos do Museu da Música

O mais antigo pianoforte de mesa conhecido em toda a Península Ibérica é um dos 67 instrumentos musicais que será restaurado para a abertura do Museu Nacional da Música, com o apoio dos empresários de Mafra.

De acordo com um comunicado da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 40 empresas da região reuniram um apoio de 360 mil euros para restaurar instrumentos como o piano de cauda do compositor Luiz de Freitas Branco, um piano-armário londrino de 1807, um órgão português do século XVIII ou um pequeno cravo que fará 300 anos em 2024.

Ente estes mecenas do concelho que vai receber o museu no Palácio Nacional de Mafra estão a autarquia local, a “Caixa de Crédito Agrícola de Mafra, as lojas Intermarché de Mafra” e um conjunto de empresas, refere o comunicado, entre as quais estão a Barraqueiro Transportes, a Transportes Florêncio e Silva, Mafrigessos – Materiais de Construção, Eurocereal, Farmácia Rolim, Frutoeste, entre outras que “preferiram manter o anonimato”, diz o comunicado.

Nas palavras do diretor do museu, Edward Ayres de Abreu, esta ajuda angariada revela um “forte dinamismo empresarial de Mafra e a percepção de que o Museu Nacional da Música será uma instituição cultural dedicada aos públicos que vivem na região ou que a visitam”, refere o comunicado.

A este apoio mecenático das empresas junta-se o apoio de 300 mil euros da própria DGPC e é também renovada a parceria de mecenato com a Mirpuri Foundation, a Câmara da Covilhã e a Fundação José Saramago.

Quer o Teatro Municipal da Covilhã, quer a Fundação José Saramago têm dois pianos de cauda do acervo do museu e vão receber concertos e atividades do serviço educativo do Museu Nacional da Música “Fora de Portas”, adianta a DGPC.

Encerrado desde 1 de outubro de 2023, na estação de metro do Alto dos Moinhos, o Museu Nacional da Música deverá abrir no Palácio Nacional de Mafra até ao final de 2024 e, explica a DGPC, “permitirá duplicar o número de peças em exposição”, muitas delas a serem recuperadas no Laboratório José de Figueiredo, bem como em ateliês externos, indica a DGPC.