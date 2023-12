Vin Diesel acusado de agressão sexual por ex-assistente

Uma antiga assistente de Vin Diesel, durante as filmagens de "Velocidade Furiosa 5", em 2010, acusou o ator de agressão sexual.

Segundo relata a "Vanity Fair", Asta Jonasson acusa o ator, num processo num tribunal em Los Angeles, de ter "molestado o seu corpo" quando foi contratada pela One Race - a empresa de Vin Diesel - para ser uma assistente durante as gravações em Atlanta de "Velocidade Furiosa 5".

Numa noite de setembro de 2010, Vin Diesel terá alegadamente puxado a vítima para a sua cama no hotel St. Regis, pelos pulsos e, quando esta tentou abandonar o espaço, foi, de novo, agarrada pelo ator. A acusação refere que o artista apalpou e beijou forçosamente Asta Jonasson e masturbou-se enquanto a agarrava.

Segundo a ex-assistente, horas depois dos acontecimentos, a irmã de Vin Diesel e presidente da One Race, Samantha Vincent, ligou para a funcionária para demiti-la, menos de duas semanas depois de ter sid contratada.

Para além da acusação de agressão sexual, o processo também queixa-se de discriminação de género, espaço de trabalho hostil, rescisão de contrato indevida e retaliação.

O processo alega, ainda, que Asta Jonasson manteve-se em silêncio devido a ter assinado um acordo de confidencialidade, quando foi contratada pela One Race. No entanto, devido à aprovação do "Speak Out Act" que permite que, em casos de agressão ou abuso sexual, este tipo de contratros fique sem efeito, o processo avançou, agora, para a frente.

A acusação refere que a alegada vítima "sofreu e continua a sofrer de humilahção, stress emocional e dor física e mental" devido ao que aconteceu.

Vin Diesel e a One Race não quiseram comentar o caso, contactados pela "Vanity Fair".