Como são os bastidores do espetáculo Ovo, do Cirque du Soleil

A Lisboa chegaram por estes dias 23 camiões carregados de material. Tudo vem arrumado em caixas, cada uma identificada com etiquetas. É lá dentro que vem aquilo que faz o espetáculo Ovo, que a companhia Cirque du Soleil traz de novo a Portugal.

Criado pela coreografa brasileira Deborah Colker, Ovo conta com 52 artistas em palco, mas nos bastidores há uma “máquina bem oleada”, como conta à Renascença Janie Mallet, a relações públicas da companhia.

Tudo é preparado ao detalhe. Nos corredores do Altice Arena, onde o espetáculo é apresentado até dia 30 de dezembro, há até uma lavandaria. Em dia de estreia, as máquinas, que também vieram com a companhia, estão a trabalhar a todo o vapor.