Matthew Perry morreu devido a efeitos do uso de cetamina como analgésico

O ator Matthew Perry morreu, aos 54 anos, devido aos efeitos agudos do uso de cetamina como analgésico, de acordo com os resultados da autópsia do ator da série "Friends" divulgados esta sexta-feira.

O Departamento Médico Legista do Condado de Los Angeles afirmou no relatório da autópsia que Perry também se afogou "na parte aquecida da piscina", mas esse foi um fator secundário da sua morte, a 28 de outubro, considerada acidental.

O relatório diz ainda que a doença arterial coronária e buprenorfina usada para tratar transtornos por uso de opioides também contribuíram.

Perry foi declarado morto após ser encontrado inconsciente em sua casa, na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles. A autópsia foi realizada no dia seguinte.