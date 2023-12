Comboio de Natal a vapor volta a circular entre o Porto e Ermesinde no sábado

O Comboio de Natal a vapor vai voltar a circular entre o Porto e Ermesinde, em Valongo, a partir de sábado, com viagens aos fins de semana até 7 de janeiro, de acordo com a CP - Comboio de Portugal.

Segundo um comunicado da CP, o comboio histórico será iluminado a propósito das festividades do Natal, e circulará entre as estações de Porto - São Bento e Ermesinde (Valongo, distrito do Porto).

As viagens estão previstas para os dias 16, 17, 23 e 30 de dezembro de 2023, bem como de 06 e 07 de janeiro, com partidas de São Bento às 15h03 e 19h55, e de Ermesinde às 16h40 e 21h25.

A iniciativa, uma parceria entre a CP e a Câmara de Valongo, conta ainda com animação especial a bordo, bem como doces típicos de Valongo, e os passageiros poderão visitar a Aldeia de Natal, em Ermesinde, que conta com a maior árvore de Natal do país, segundo a autarquia valonguense.

O comboio, com capacidade para 254 passageiros, conta com a locomotiva a vapor 0186, construída em 1925 pela Henschel & Sohn na Alemanha, e pelas carruagens históricas ACDt 484 e ACDt 481, produzidas pela Nicaise&Delcuve na Bélgica, e CTF 5511, CTF 5513 e CTF 2282, construídas em Portugal.

No domingo, a viagem das 19h55 contará com a presença do presidente da CP, Pedro Moreira, e do presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro.

Os bilhetes estão disponíveis ao público e incluem acesso gratuito aos comboios urbanos do Porto no dia da viagem.