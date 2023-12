Joana Marques traz de volta um dos preferidos de todos nós (e dele próprio): Gustavo Santos

Hoje, Joana Marques regressa a um clássico do Extremamente Desagradável: Gustavo Santos, que por sua vez regressa ao programa de Júlia Pinheiro na SIC. Desta vez não foi para denunciar "a maior fraude de sempre da história" mas sim para ter um monólogo com a sua mulher Mafalda Rodiles, onde dissertou sobre a história da relação do casal e a educação dos seus filhos:

"A minha dúvida é: porque raio é que Gustavo também era mãe, se os filhos sempre tiveram, e têm, uma mãe?! Isto já é ser proactivo demais. O Gustavo quer ser, para os seus filhos, pai, mãe, tio, avô, primo em terceiro grau, tudo. A ideia é que eles não precisem de mais ninguém, porque ele cumpre todos os papéis e cumpre bem!"

Gustavo recordou também o primeiro encontro romântico destas duas "figura públicas" na Avenida da Liberdade e Joana sugere uma avenida diferente para Mafalda passear:

"A pingar era das nuvens, não eram eles. Acho eu. Embora Gustavo seja um pinga amor. Que simbólico que é andarem pela Avenida da Liberdade. Ele que é um ser tão livre. Para Mafalda teria feito mais sentido passear pela Avenida dos Bombeiros Voluntários, porque ela precisa claramente de ser desencarcerada desta relação."