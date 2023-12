Teatro Nacional São João celebra 50 anos do 25 de Abril com Lobo Antunes

O Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, vai comemorar os 50 anos do 25 de Abril de 1974. Na nova temporada hoje dada a conhecer, o São João confirma que em abril, no âmbito do aniversário da Revolução dos Cravos levará à cena o romance “Fado Alexandrino”, de António Lobo Antunes numa encenação de Nuno Cardoso.

Considerado “o grande romance sobre o 25 de Abril”, ‘Fado Alexandrino’ será resultado de uma parceria entre “instituições parceiras do TNSJ – o Teatro Circo de Braga, o Teatro Aveirense e o Centro Cultural de Belém”. O espetáculo com estreia a 5 de abril ficará em cena até dia 28 no Porto, seguindo depois em digressão por Lisboa, Aveiro, Braga e Faro.

No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o São João associa-se também ao Teatro da Palmilha Dentada e irá apresentar o espetáculo “O 25 de Abril Nunca Aconteceu”, com texto e encenação de Ricardo Alves que tem estreia marcada para 11 de abril no Teatro Carlos Alberto.

Ao Porto chegará também de 31 de maio a 1 de junho, a peça “Quis Saber Quem Sou”, de Pedro Penim que marca um dos espetáculos do ciclo Abril Abriu, do Teatro Nacional D. Maria II. “Paralelamente à produção teatral, o Mosteiro de São Bento da Vitória recebe dois concertos da terceira edição do ciclo Musical-Mente, uma parceria do TNSJ com o DSCH – Schostakovich Ensemble. Na antecâmara do cinquentenário do 25 de Abril, os concertos desta edição são antecedidos por prelúdios políticos. A 15 de fevereiro, o prelúdio cabe ao político Paulo Rangel e a 27 de março à historiadora Irene Pimentel”, refere o comunicado do TNSJ.