Série "Rabo de Peixe" somou 31,5 milhões de horas de 'streaming' até junho na Netflix

A série portuguesa "Rabo de Peixe", de Augusto Fraga, somou globalmente 31,5 milhões de horas de visualização na plataforma de 'streaming' Netflix, segundo dados de exibição do primeiro semestre deste ano, divulgados esta terça-feira pela empresa norte-americana.

Pela primeira vez, a plataforma de 'streaming' revelou um relatório global com alguns dados gerais de audiência referentes ao primeiro semestre de 2023, para aferir a relação dos espectadores com o catálogo disponível e para responder às críticas de falta de transparência e de informação, disse o co-administrador da Netflix, Ted Sarandos, em conferência de imprensa.

"Ao longo do tempo, temos procurado ser cada vez mais transparentes sobre o que as pessoas veem na Netflix. (...) A melhor medida para perceber a relação dos espectadores com os títulos em exibição é pelo número de horas", sublinhou.

A lista divulgada apresenta mais de 18.000 obras exibidas na Netflix que tenham tido, no primeiro semestre deste ano, pelo menos mais de 50.000 horas de 'streaming'. São ainda adicionadas informações sobre a data de estreia e se a exibição foi ou não global.

No total, esses mais de 18.000 títulos elencados representaram perto de 100 mil milhões de horas visualizadas no primeiro semestre.