Ano Novo. Conheça o plano de festas no Porto

Os concertos de Ano Novo no Porto vão dividir-se entre a Avenida dos Aliados e os Jardins do Palácio de Cristal, estando também previsto à meia-noite o habitual espetáculo de fogo-de-artifício na Praça da República.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta hoje que a cidade "vai proporcionar uma Passagem de Ano inesquecível, cheia de música, cor, alegria e um espetáculo de fogo-de-artifício".

Os cabeça de cartaz deste ano são Richie Campbell, Carolina Deslandes e Jimmy P e o programa vai dividir-se em dois palcos: um na Avenida dos Aliados e outro na Praça do Rossio dos Jardins do Palácio de Cristal.

O palco instalado nos Aliados vai acolher, a partir das 22h30, o projeto "We Trust", alter ego musical do realizador André Tentúgal, e às 00h10, Richie Campbell "promete contagiar com os sons e a sua animação" o centro da cidade.

A noite nos Aliados terminará com a atuação do artista Zinko, que fará um "live act".

Já no palco instalado nos Jardins do Palácio de Cristal, a noite arranca às 22h30 com a atuação de Carolina Deslandes e, logo após a meia-noite, sobe a palco Jimmy P, que se apresenta à cidade com um conjunto de temas "que promete fazer ainda mais festa nesta noite tão especial".

Nos dois palcos, o coletivo OCUBO apresenta um espetáculo multimédia, intitulado "Porto Amado", que, a partir das 23h50, servirá de contagem decrescente para a entrada no novo ano.

À meia-noite, os céus da cidade "encher-se-ão de brilho e luz, com um monumental espetáculo de fogo-de-artifício", que será lançado a partir da Praça da República, onde a contagem decrescente terá como convidado especial o humorista Francisco Menezes.

A entrada é livre em todos os espaços.

No primeiro dia do ano, a cidade mantém a tradição com a Banda Sinfónica Portuguesa a apresentar, a partir das 16h00, o Concerto de Ano Novo, na Avenida dos Aliados.

A Câmara do Porto adianta ainda que em breve será divulgado o plano de mobilidade.