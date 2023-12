"We Are Portugal" ou ​“Isto não é uma canção de Natal”

As Três da Manhã decidiram escrever uma canção em dezembro – mas que não é de Natal – para fazer um balanço do ano – vêem? Nós dissemos que não era de Natal – e mostrar que, aconteça o que acontecer, não há melhor país do que Portugal – que rima com “Natal”, mas esqueçam lá isso do Natal.

“We are Portugal” – uma canção que não é de Natal – conta com a participação de vários músicos bem conhecidos e alguns protagonistas do Extremamente Desagradável em 2023 – em todo o ano, não só no Natal. A sério, parem de associar esta música ao Natal.

Agradecemos a David Fonseca, Mickael Carreira, Ana Bacalhau, Mimicat, Ricardo Ribeiro, Buba Espinho, Cláudia Pascoal, Syro, Mariana Pacheco e Maro a participação nesta música, que esperamos que não prejudique as vossas carreiras.

A Renascença deseja a todos um Bom Ano de 2024 e um Feliz Natal – que, não sei se já dissemos, NÃO É o tema desta canção.