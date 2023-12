António Costa, Papa, Hamas e percevejos. Rankings 2023 das pesquisas Google

António Costa foi o nome nacional mais pesquisado no Google, em Portugal, em 2023. Já o nome internacional mais “googlado” foi Papa Francisco.



Segundo os dados disponibilizados pelo motor de pesquisa esta segunda-feira, o segundo nome nacional mais pesquisado foi Pedro Mafama, autor do sucesso musical “Preço Certo”, e em terceiro João Catarré, o ator que durante o ano que está agora a terminar tem sofrido vários problemas de saúde.

Nesta lista dos 10 nomes mais pesquisados há outros nomes políticos, em sexto lugar aparece o candidato à liderança do PS, Pedro Nuno Santos, e em 10º (simplesmente) Galamba.

Pedro Mafama volta a aparece noutra listagem nacional, na de música, aparece em segundo lugar. A liderar esta tabela estão os ColdPlay que, em 2023, deram vários concertos em Portugal. A terceira pesquisa mais feita, no que toca a nomes da música, foi Shakira.

Na tabela dos nomes de jogadores, o nome mais pesquisado é Enzo Fernandez, antigo jogador do Benfica que, no início do ano, foi vendido ao Chelsea. Em segundo lugar, aparece Arthur Cabral jogador atual dos encarnados e em terceiro, o primeiro português desta lista, João Moutinho. Por curiosidade, se Shakira aparecia em terceiro na tabela da música, o seu ex-marido e antigo jogador de futebol, Piqué, aparece em quarto na lista dos jogadores mais pesquisados.

Quanto a nomes internacionais mais pesquisados em Portugal, durante o ano de 2023, tabela é liderada pelo Papa Francisco, no ano em que marcou presença na Jornada Mundial da Juventude que se realizou em Lisboa e Loures. Shakira aparece bem posicionada também nesta categoria, nomes internacionais, na segunda posição. Em terceiro lugar figura Jeremy Renner, o ator que sofreu, em 2022, um grave acidente na neve.

Na categoria “o que é…”, a pesquisa que foi mais vezes feita em 2023 foi “o que é o Hamas”, certamente devido ao conflito em curso com Israel. A segunda pesquisa mais feita nesta categoria foi “o que é o ChatGPT” e, em terceiro, “o que é implosão”.

Numa outra categoria – Como (Faça Você Mesmo) – fica evidente uma praga que, em França, tomou proporções assinaláveis. Nesta tabela, a pesquisa mais feita em Portugal, durante o ano de 2023, foi “como eliminar percevejos”; a segunda foi “como tirar nódoas de sangue” e, em terceiro, “como descongelar carne rápido”.

O balanço das pesquisas Google este ano olham também para as tendências dos últimos 25 anos e há um nome português entre as pesquisas mais feitas a nível global. Cristiano Ronaldo foi o atleta mais pesquisado num quarto de século, em todo o mundo.