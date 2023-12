Ryan O'Neal do filme "Love Story" morre aos 82 anos

Ryan O'Neal, morreu esta sexta-feira, aos 82 anos, informou um dos seus filhos. O ator norte-americano é conhecido por filmes como "Love Story", de 1970, que partilhou com Ali MacGraw, "Paper Moon", de 1973, ou a série de televisão "Peyton Place", .

"Meu pai faleceu pacificamente hoje (...) É muito difícil para nós (...) É e será um enorme vazio nas nossas vidas", escreveu Patrick O"Neal, comentarista desportivo de Los Angeles, na rede social Instagram.

"O meu pai, Ryan O"Neal, sempre foi o meu herói", disse, acrescentando: "Ele é uma lenda de Hollywood. Ponto final".

A causa da morte não foi indicada na mensagem, mas Ryan O'Neal foi diagnosticado com cancro da próstata em 2012, uma década depois de ter sido diagnosticado pela primeira vez com leucemia crónica.

Barbara Streisand, que contracenou com O'Neal em "What’s Up, Doc?" e "The Main Event" partilhou um tributo ao colega na rede social X, antigo Twitter.