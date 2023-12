Vocalista dos Blur diz “ser hora” de voltar a parar

Os Blur vão acabar … outra vez. Damon Albarn, líder do grupo britânico, anunciou a paragem em entrevista à revista francesa “Les Inrockuptibles”.

Com mais de 30 anos de carreira, este ano é recordado como um “bonito sucesso”, mas o vocalista admitiu cansaço.

“É demais para mim”, confessou Albarn. A verdade é que “é hora de encerrar esta campanha". "Foi a coisa certa a fazer e uma honra imensa voltar a tocar essas músicas, passar tempo com eles, compor o álbum”, afirma.

É certo que Damon Albarn, Graham Coxon (guitarra), Alex James (baixo) e Dave Rowntree (baterista) não voltam tão cedo, mas o vocalista não perdeu a oportunidade para aguçar a curiosidade dos fãs. O vocalista decidiu partilhar os planos para o próximo ano: apresentar uma ópera em Paris e criar um novo projeto com os Gorillaz.

Os Blur regressaram aos palcos em 2022, após uma pausa de seis anos. A última digressão passou duas vezes por Portugal: foi ao som de “The Ballad of Darren”, o nono disco de estúdio da banda batizado em julho deste ano, que atuaram nas últimas edições do Primavera Sound Porto e do MEO Kalorama.