Teatro D. Maria II regressa a Lisboa para celebrar os 50 anos do 25 de Abril

Depois de um ano pelo país, o Teatro Nacional D. Maria II regressa a Lisboa em 2024. Ao mesmo tempo, e enquanto decorrem durante mais um ano as obras na sala do Rossio, o teatro vai dar continuidade ao projeto da Odisseia Nacional. O anúncio foi feito esta quarta-feira, em Lisboa, na apresentação da nova temporada.

No edifício da Tobis Portuguesa, onde a administração do D. Maria II tem vindo a trabalhar desde que arrancaram as obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na sala do Rossio, o presidente do conselho de administração, Rui Catarino, sublinhou que o D. Maria está hoje “numa encruzilhada” depois de terminar um ano de Odisseia Nacional.

“Estamos a terminar um ano da Odisseia Nacional, foi uma longa maratona, uma corrida em sprint. No regresso temos a necessidade de moldar o D. Maria a esta realidade que agora conhecemos. Há uma necessidade de repensar. Queremos um novo teatro símbolo e simbólico”, referiu Rui Catarino

Assim, em 2024 o D. Maria irá manter a parceria com 38 municípios que permitirá desenvolver dezenas de criações artísticas, serão também mantidos os vários programas que foram desenvolvidos em 2023.

Segundo o diretor artístico do teatro, Pedro Penim, era “claro desde o início que a Odisseia Nacional tinha de continuar. Era preciso fugir à efemeridade do projeto e dar-lhe continuidade”, indicou na apresentação.

Mas em 2024, além deste “braço”, de dar continuidade à Odisseia Nacional, como referiu Pedro Penim, o Nacional irá também apostar em programação que celebra os 50 anos do 25 de Abril de 1974.

Previsto está um conjunto de espetáculos que abordam temáticas relacionadas com a Revolução e que marcará o regresso a Lisboa do D. Maria de “março a julho”, indicou Penim. “Irá apresentar 17 projetos artísticos, numa programação inspirada nas conquitas de Abril e que sublinha as conquistas também culturais”, explicou o diretor artístico.