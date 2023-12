Taylor Swift é a personalidade de 2023 para a “Time”

A cantora norte-americana Taylor Swift, superestrela da pop, é a personalidade do ano de 2023 para a revista “Time”.

"Como estrela pop, ela está em companhia rara, ao lado de Elvis Presley, Michael Jackson e Madonna; como compositora, ela foi comparada a Bob Dylan, Paul McCartney e Joni Mitchell", escreve o jornalista Sam Lansky, da "Time".



A revista considera que os feitos de Taylor Swift são tão numerosos que contá-los "parece quase irrelevante".

A cantora norte-americana está a dar a volta ao mundo com a digressão Eras.

Taylor Swift tem dois concertos marcados em Portugal, a 24 e 25 de maio de 2024, no estádio da Luz, em Lisboa.



A artista estreou este ano o filme-concerto "Taylor Swift: The Eras Tour", que foi o mais visto em Portugal na semana em que chegou aos cinemas.

Taylor Swift foi também a grande vencedora dos Video Music Awards, da MTV, realizados em setembro.

A cantora norte-americana levou para casa nove dos 11 prémios para os quais estava nomeada: artista do ano, vídeo do ano, música do ano, melhor música pop, realização, álbum do ano, melhor espetáculo de verão, melhor cinematografia e efeitos visuais.