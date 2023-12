Taylor Swift é a personalidade de 2023 para a “Time”

A artista estreou este ano o filme-concerto "Taylor Swift: The Eras Tour", que foi o mais visto em Portugal na semana em que chegou aos cinemas.

A digressão está a caminho de se tornar na mais rentável da história. Só nos Estados Unidos a tour faturou mil milhões de euros em 53 concertos.

Taylor Swift foi também a grande vencedora dos Video Music Awards, da MTV, realizados em setembro.

A cantora norte-americana levou para casa nove dos 11 prémios para os quais estava nomeada: artista do ano, vídeo do ano, música do ano, melhor música pop, realização, álbum do ano, melhor espetáculo de verão, melhor cinematografia e efeitos visuais.



Num ano imparável, Taylor Swift tornou-se na primeira mulher artista a chegar aos 100 milhões de ouvintes no Spotify.