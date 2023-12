Palácio de São João Novo no Porto vai albergar Museu do Livro

O Palácio de São João Novo, cuja gestão passou hoje para a competência do município do Porto, irá albergar o Museu do Livro, revelou o presidente da câmara, o independente Rui Moreira.

Na cerimónia solene nos Paços do Concelho que marcou o arranque da edição do Governo + Próximo no distrito do Porto, o presidente da Câmara Municipal revelou que a transferência do Palácio de São João Novo para o município tem em vista "a criação do Museu do Livro".

A gestão do Palácio de São João Novo, até então sob responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), passou hoje para o município, com a formalização do acordo de transferência por um período de 50 anos.

Em 15 de setembro, a autarquia liderada por Rui Moreira esclareceu, em resposta à Lusa, que a proposta apresentada ao Governo para transferência da gestão do equipamento "encontrou acolhimento" na lei.

Destacando que o imóvel, antiga morada do Museu de História e Etnografia do Porto, é classificado como de interesse público, o município adiantava que "uma renovada finalidade museológica, intimamente ligada à cidade e à memória do local, como é o caso do Museu do Porto, é uma visão partilhada pelas partes com entusiasmo".

O Museu de Etnografia e História do Douro Litoral foi criado a 15 de dezembro de 1945 no edifício do Palácio de São João Novo, um solar da primeira metade do século XVIII com uma fachada de decoração barroca, mas teve de ser encerrado em 1987 devido a um incêndio, que provocou a perda da biblioteca e do arquivo e obrigou a que parte da coleção fosse transferida para a Casa da Reclusão Militar, hoje conhecida como Quartel de S. Brás.

Após mais de 30 anos fechado, o Palácio de São João Novo abriu portas em 16 de setembro, no âmbito da segunda temporada do ciclo "Um Objeto e os seus Discursos".

No início do ano, a Câmara do Porto avançava que o atual Museu da Cidade do Porto passaria a designar-se Museu do Porto e que o museu, composto por 17 espaços, voltaria "ao modelo tradicional" e assumiria "um discurso mais museológico" no futuro.

"Voltamos ao modelo tradicional. Pretendemos e assumimos, para o futuro, um discurso mais museológico", referiu o presidente da Câmara do Porto durante o Conselho Municipal de Cultura, que decorreu no Teatro Rivoli, de acordo com a publicação na página oficial da autarquia.