BBC estreia peça de teatro radiofónico sobre Fernando Pessoa e heterónimos

A estação de rádio pública britânica BBC3 vai estrear, no próximo domingo, 10 de dezembro, uma peça sobre o imaginário literário de Fernando Pessoa e as suas criações Alberto Caeiro, Álvaro de Campo e Ricardo Reis.

Apesar de as cenas serem imaginadas a decorrer em Lisboa, “All I Was When I Wasn’t Anyone” (em português “Tudo o que fui quando não era ninguém”) centra-se em 1935, ano da morte do poeta, com gravações na cidade do Porto.