Português DJ Ride vence dois prémios no Campeonato Mundial de DJ

O produtor português DJ Ride venceu as categorias Técnica e Party Rocking do Campeonato Mundial de DJ, na Polónia, promovido pela IDA (Associação Internacional de DJ, sigla em inglês), foi hoje anunciado.

No final de outubro tinha sido anunciado que DJ Ride tinha vencido na categoria Party Rocking, e que o prémio seria entregue durante a final do Campeonato Mundial de DJ 2023, marcada para 2 de dezembro em Cracóvia, na Polónia, e na qual seriam disputadas ao vivo as categorias Show e Técnica.

De acordo com o agenciamento de DJ Ride, num comunicado hoje divulgado, "aproveitando o facto de já estar presente em Cracóvia, [...] Ride decidiu desafiar-se a si próprio, participando também da Categoria Técnica, que é a categoria mais antiga e com mais prestígio desta competição, na qual participam DJ de todo o mundo, e na qual apenas se pode participar presencialmente".

Na final do concurso, DJ Ride competiu com o DJ japonês Nollie.

"Não partilhei que ia participar para não criar expectativas e o meu nome foi apenas mencionado na lista de participantes no "site" da organização uma semana antes. A concorrência foi bastante forte, mas como tinha muito material novo e novas técnicas para mostrar, a sorte acabou por estar do meu lado e foi mais um sonho tornado realidade, nesta que é considerada por muitos a categoria mais difícil", partilhou DJ Ride, citado no comunicado hoje divulgado.

DJ Ride juntou assim dois títulos mundiais conquistados a solo aos dois que já tinha vencido no mesmo campeonato, em 2011 e 2016, na categoria Show, em conjunto com Stereossauro, com a dupla Beatbombers.

Party Rocking é uma nova categoria "que tem um maior foco na área do "clubbing" com técnicas de "scratch/turntablism" [duas técnicas de manipulação de música com gira-discos e mesa de mistura] e em que um dos objetivos é a mistura de vários estilos musicais, da eletrónica ao hip-hop, rock e "drum & bass"".

DJ Ride é o nome artístico do DJ, produtor e engenheiro de som Oliveiros Tomás Oliveira, das Caldas da Rainha, um dos mais elogiados e respeitados nomes do universo "hip hop" português.

Em 2007 editou o primeiro álbum, "Turntable Food", ao qual se seguiram "Psychedelic Sound Waves" (2009) e "Life in loops" (2012), "From Scratch" (2015), que conta com a participação de artistas como Capicua, Valete, NBC e Jimmy P, e "Light Speed" (2020). Pelo meio editou também alguns EP e colaborou com músicos e bandas como The Legendary Tigerman, Micro Audio Waves, A-Trak e o DJ e produtor Holly, seu irmão. .

Em 2003, formou com o também DJ e produtor Stereossauro (Tiago Norte) a dupla Beatbombers.