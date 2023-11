"The Pogues". Vocalista Shane MacGowan morre aos 65 anos

O compositor e vocalista da banda de rock irlandesa The Pogues, Shane MacGowan, morreu aos 65 anos, após problemas de saúde e um recente internamento hospitalar após um diagnóstico de encefalite, segundo avança a BBC News .

Um comunicado do porta-voz de MacGowan confirmou que o cantor "morreu pacificamente às 3h30 desta manhã (30 de novembro) com a esposa e irmã ao lado". "Orações e a extrema-unção foram lidas durante a sua morte", acrescentou.

A 22 de novembro, Clarke confirmou que tinha saído do hospital e, poucos dias depois, comemorou o aniversário de casamento. Ambos declararam estar gratos por "ainda estarem vivos".

MacGowan liderou a banda de 1982 até à sua separação, em 2014, e lançou sete álbuns de estúdio. Um documentário sobre a sua vida - Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan - foi lançado em 2020.