Novo filme de Leonel Vieira ou quando a realidade e a ficção se cruzam

Há alturas em que a realidade e a ficção se cruzam e no novo filme de Leonel Vieira isso acontece mais do que uma vez. “O Último Animal”, que estreia esta quinta-feira nas salas de cinema, surgiu na cabeça do realizador a partir de um artigo de jornal. Leonel Vieira recorda, ao Ensaio Geral da Renascença, o dia em que estava numa esplanada “no calçadão”, no Rio de Janeiro, e leu um artigo sobre o jogo do bicho. A ideia, refere “tem claramente mais de 10 anos”. A rir, o cineasta lembra-se de um “detalhe que fez o clique”. O que mais o chamou na história foi a divisão das favelas do Rio de Janeiro entre quem controlava o jogo e, em particular, o facto de “entre os oito grandes bicheiros, dois eram emigrantes portugueses”. Leonel Vieira pensou de imediato: “Esta história é tão fascinante que merece um filme”. A protagonizar este emigrante português está o ator Joaquim de Almeida, que também ele se inspirou numa personagem real. “O Casimiro Alves é um português que foi muito cedo para o Brasil e que cresceu na vida do crime”, diz à Renascença o ator português mais conhecido em Hollywood. Segundo Joaquim de Almeida, o Ciro, o diminutivo pelo qual a sua personagem é conhecida no filme, é inspirado em fotografias de um emigrante português, também ele bicheiro. “O Castor de Andrade era brasileiro de origem portuguesa que foi um dos maiores bicheiros no Brasil. O aspeto físico, os óculos, o bigodinho, criei a partir daquela personagem”, conta Joaquim de Almeida.

Mas estas não são as únicas pontes entre a ficção e a realidade. Neste filme cheio de ação, ritmo e que Leonel Vieira diz ter empenhado tudo para o realizar, há outra história onde o filme cruza a realidade. Entre as várias histórias que o filme conta, está a de Didi, personagem desempenhada por Júnior Vieira. À Renascença, o jovem ator explica que a história do filme “lembra um pouco” a sua. “Eu sou nordestino, do Maranhão, mas sou radicado no Rio de Janeiro. Eu morei em diversas favelas e tive a infelicidade do meu irmão ser chefe do tráfico” de droga, tal como acontece com Didi no filme. Tal como na ficção, também o irmão de Júnior foi “assassinado”. Na opinião de Júnior Vieira, estas coincidências foram “uma das potências para que o Leonel [Vieira] selecionasse” para a personagem de Didi. Contudo, Júnior Vieira, que está hoje a trabalhar numa produção com o realizador Fernando Meirelles, sublinha que ele “é um ponto fora da curva”, ou seja, o seu “final” é diferente do da sua personagem.

“Há 21 anos que sou artista, luto por esse espaço, estudo bastante. Agora no Brasil estou a dirigir um filme sobre favelas chamado ‘Nosso Sonho’. É um filme que está a ganhar muitos prémios e é também sobre as periferias. É um filme que não tem violência, não tem uma arma e é o oposto de ‘O Último Animal’, mas é uma realidade que acontece ainda. Tem muitas pessoas trabalhadoras e sonhadoras na favela. Posso dizer que um por cento são marginais, e que 99 por cento são pessoas a tentar a vida de forma honesta.” Júnior Vieira lembra que “57% da população no Brasil é preta, e mais de 85% são pessoas pobres”. É neste contexto que o ator diz que essa moldura humana surge em muitos filmes. “A favela é muitas vezes retratada de forma violenta e sangrenta, mas a favela é uma grande potência, com pessoas trabalhadoras que procuram o seu espaço”. Na sua opinião, “o Didi é um retrato fiel das pessoas que batalham e lutam, mas são esmagadas por uma sociedade muito preconceituosa e que dá poucas oportunidades para quem é periférico”.

Além de Júnior Vieira, este filme tem outros atores bem conhecidos entre as personagens principais. Exemplo disso são o ator inglês Duran Fulton Brown, que já entrou no "Indiana Jones", e o brasileiro Marcello Gonçalves, do filme "Tropa de Elite". O realizador Leonel Vieira conta que “não percebia porque é que ninguém fazia no Brasil um filme sobre isto. Era um tema demasiado complexo e complicado para o mundo do cinema se querer meter a falar dele”, refere. O cineasta diz que teve de fazer muita “investigação e leitura de processos de casos verdadeiros” para criar a história. Um dos momentos cruciais na construção do filme foi o dia em que Leonel Vieira foi levado à presença de um dos maiores traficantes de droga do Brasil.