Joana Marques apresenta-nos Leo the Lion, especialista em bitcoin, História e relojoaria

O Extremamente Desagradável regressa ao Podcast do Mestre, desta vez para conhecer Leo the Lion, "puto de negócios" e mestre em História, com curso tirado na Escola da Vida:



""A época das guerras e dos reis, e antes de Cristo, egípcios e babilónio." Sei perfeitamente a que período temporal ele se refere. É ali entre 200 anos antes de Cristo e 2023. Apesar de há 30 segundos Leo the Lion ter dito que aos 17 já não andava na escola, há quem diga, e é difícil de acreditar, eu sei, que esteve na faculdade..."



Os seus conhecimentos de história permitem-lhe afirmar que Portugal estaria muito melhor se regressasse à ditadura, ou melhor, a uma quase ditadura. Até porque foi quando se construiu uma ponte:

"Quase... é ali a roçar a ditadura mas ainda não é... Tipo, um meio termo. Por exemplo, começamos por reintroduzir só o lápis azul... e depois vamos vendo como corre. Talvez com esse primeiro susto as pessoas atinem. É que doutra maneira os portugueses não se orientam. Isto só lá vai com um Salazar em cada esquina. Um Salazar moderno. Que equilibre a balança comercial só com bitcoins."