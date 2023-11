Podcast Renascença. "Extremamente Desagradável" foi o mais ouvido em 2023

“Extremamente desagradável”, o podcast de Joana Marques que pode ser ouvido de segunda a sexta-feira nas manhãs da Renascença, continua a ser o mais ouvido em Portugal, anunciou esta quarta-feira o Spotify, em comunicado.

Na segunda posição, estreia-se o novo programa de Bruno Nogueira, “isso não se diz”, enquanto “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, apresentado todos os domingos na SIC, por Ricardo Araújo Pereira, fecha o top 3.

Segundo a plataforma, os podcasts têm “um consumo cada vez mais elevado e com uma maior diversidade de conteúdos, quer nacionais bem como internacionais”, assumindo um lugar de destaque na diversidade de conteúdos áudio que estão disponíveis.

A aplicação de streaming destaca ainda o crescimento da música nacional. Em 2023, os portugueses ouviram mais 42% de música feita no país do que no ano anterior. Sete músicas portuguesas alcançaram o top 20, quando em 2022 eram apenas 2.