Joana Marques fala-nos de mais uma pessoa que passou para o lado de lá: Marcos Pinto

Mais uma vida perdida para o coaching. Um Homem, um Profissional, um Jornalista: Marcos Pinto, pivot da TVI. Também não resistiu ao apelo e embarcou numa "jornada de ressignificação" da sua vida:

"É sempre assim que se começa... convidam-nos para um primeiro curso, que parece inocente... muitas vezes até é oferta... só para nos viciarmos naquilo, quando damos por nós estamos a tirar uma formação de coaching sistémico! Tu estavas tão bem na vida, Marcos. Eras jornalista, Marcos. Uma profissão de extraordinária importância para a democracia, Marcos."

Marcos deixou a TVI, descontente talvez com as "crenças limitantes" que o jornalismo nos impõe e que nos impede de ter o mindset correto para podermos crescer e evoluir:

"Não há direito. Falam primeiro da subida das taxas de juro, do conflito na Faixa de Gaza, na queda do governo, e só no fim avisam que o Luís Represas tem concerto no Coliseu? O Marcos Pinto também podia ter feito outra coisa: saía da zona de conforto e inaugurava um novo tipo de jornalismo. O jornalismo positivo, com mensagens inspiradoras."