Festival Jardins do Marquês vai ter Patti Smith como cabeça de cartaz

A artista norte-americana Patti Smith vai atuar no festival Jardins do Marquês, em Oeiras, no distrito de Lisboa, no dia 7 de julho, anunciou nesta quarta-feira a organização, que marca assim a terceira data da cantora em Portugal em 2024.

Em comunicado, a promotora Música no Coração deu conta da atuação do Patti Smith Quartet nos Jardins do Marquês como primeiro nome do cartaz, estando os bilhetes já à venda, por valores entre os 35 e os 65 euros.

Fica assim confirmada a terceira passagem da criadora de "Horses" por Portugal em 2024, mas a única, até aqui, apenas com a sua banda.