Joana Marques explica o seu humor "boomer" a Wuant

Joana Marques reage hoje à reacção de Wuant à sua reacção à música de SirKazzio e a maneira sui generis de a promover. Wuant, enquanto youtuber e artista musical, saiu em defesa do seu colega e não achou piada ao "humor de mãe" do Extremamente Desagradável. Talvez nem tenha mesmo compreendido ainda o que se passa nesta rubrica:

"O Wuant nunca percebeu o conceito do Extremamente Desagradável. Um conceito que é, como se sabe, altamente complexo. Entre as matérias mais complicadas do mundo, podemos encontrar: Teoria das Estruturas, Epistemologia e Introdução ao Estudo do Extremamente Desagradável. Esta ultima só é leccionada na Universidade Sénior."

Joana entende as dores de Wuant, escutou as suas sugestões quanto aos limites do humor e ofereceu-se para lhe explicar como funciona afinal isto do humor "boomer":

"Olha, não me importava. Podíamos passar belos serões a ver séries. Viamos uns episódios, sei lá, de Seinfeld, e eu dizia-lhe “Vês o que fizeram ali, Wuant? Foi ironia”."